Minotti: “Il 2-1 lascia recriminazioni alla Fiorentina, chi è entrato ha dato pochissimo. Barak mi piace tantissimo e Acerbi…”

L’argomento del giorno è la vittoria della Fiorentina contro il Twente nell’andata dei preliminari di Conference League: partita che ha lasciato non pochi spunti di riflessione.

Dopo averla commentata in diretta su TV8, l’ex difensore Lorenzo Minotti, ha parlato della prestazione della Fiorentina a Radio Bruno evidenziando quanto significhi aver vinto con un solo gol di scarto: “Il 2-1 lascia tante recriminazioni, la qualificazione è ancora aperta. Nel secondo tempo abbiamo visto la versione meno bella della Fiorentina, c’è stato un calo totale ed evidente a livello fisico. In più chi è entrato ha dato pochissimo. E’ vero che i Viola hanno concesso solo una palla gol, ma l’hanno pagata cara. In occasione del 2-1 è mancata una lettura difensiva e ha sbagliato anche Biraghi che è rimasto fermo”.

Sull’atmosfera che attende la Fiorentina giovedì prossimo ha aggiunto: “L’ambiente caldo in Olanda può incidere davvero. Il Twente ieri non si aspettava quella versione di Fiorentina intraprendente e aggressiva nel primo tempo. Gli olandesi sono rimasti annichiliti. La Fiorentina dovrà fare un salto di qualità al ritorno. L’aspetto davvero clamoroso è che il Twente domenica non giocherà, mentre la Fiorentina sì”.

Infine Minotti ha commentato il possibile arrivo alla Fiorentina di Barak: “Mi piace tantissimo, potrebbe essere l’elemento giusto, lo paragonerei al trequartista visto ieri sera del Twente. Si inserisce in fase offensiva e dà anche una mano in quella difensiva. Alla Fiorentina manca anche un difensore, e penso che Acerbi sarebbe perfetto”.