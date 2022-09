Minotti: “Le aspettative erano altre, ma la Fiorentina è ancora in corsa su tutti i fronti. Ecco cosa cambierei nella formazione”

L’ex giocatore e oggi commentatore per Sky Sport Lorenzo Minotti ha parlato a TMW del momento della Fiorentina: “Sicuramente le aspettative erano altre, ma bisogna tener conto che questa è una stagione nuova, con tanti impegni ravvicinati. Aver superato i preliminari è un bel traguardo, il girone è ancora recuperabile. E’ strano vede i viola segnare così poco, ma credo che serva pazienza. Bisogna andarci piano coi giudizi, la Fiorentina si toglierà delle soddisfazioni”.

E poi ha aggiunto: “Non credo sia un problema di modulo, piuttosto gli esterni dovrebbero trovare più confidenza con il gol. Jovic invece deve trovare ritmo e continuità, Cabral ha bisogno di conoscere meglio la Serie A ma le potenzialità ci sono. Kouame? In una squadra che attacca con le mezzali può giocare anche come punta centrale. Rivolterei il centrocampo, perché Amrabat non è un regista e Mandragora sa giocare bene nei due. Bonaventura e Barak li vorrei più vicini alla porta in modo che possano proporre qualcosa di diverso”.