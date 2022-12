Minuto di silenzio al Franchi per ricordare Pelé. E si ripeterà in Serie A contro il Monza

Nel test ‘in famiglia’ della Fiorentina, prima squadra contro Primavera ancora in corso, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Pelé, leggenda assoluta del calcio scomparsa ieri all’età di 82 anni. Il Franchi ha voluto ricordare l’icona brasiliana e, tra circa una settimana, si farà altrettanto nella sedicesima giornata di Serie A TIM. Ci sarà, quindi, un minuto di raccoglimento anche in Fiorentina-Monza, in onore di Pelé.

Ecco il comunicato della FIGC:

In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni