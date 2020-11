Mirabelli: “Commisso non è una meteora, lascerà il segno. Porterà la Fiorentina in alto”

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a Lady Radio dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Credo che la Viola stia facendo degli acquisti importanti, investendo molto sul mercato. Le aspettative sono diverse dalla posizione attuale in classifica, ma siamo solo agli inizi della stagione. Avendo speso tanto, col tempo i risultati arriveranno. E’ un campionato strano, non sarà dominato dalla Juventus. C’è un bel gruppo di squadre importanti che potrà accedere all’Europa, tra cui la Fiorentina. Commisso? Non lo conosco, ma conosco i calabresi. Credo che se ha avuto questa voglia di prendere la Fiorentina, non sarà sicuramente la meteora e lascerà il segno. Porterà la Viola a grandi risultati, di questo ne sono convinto. Cutrone? Sono normali le difficoltà che sta avendo, non si può pensare che possa diventare subito il capocannoniere. E’ giovane e ha bisogno di crescere. Le mie frasi durante la presentazione di Kalinic furono mal interpretate, feci subito un comunicato di scuse”.