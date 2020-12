Mirabelli: “Cutrone ha fame e talento, ma deve trovare equilibrio. Quando le cose vanno male soffre molto”

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Lady Radio dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: “E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Quello che gli manca ancora è trovare quell’equilibrio caratteriale che lo porta a fare delle prestazioni positive o negative. Patrick è un ragazzo che ha tanto veleno in corpo, tanta voglia, però poi questo veleno lo deve saper equilibrare e dosare al fine di risultare nocivo per gli avversari e non per se stesso. Questi momenti di crisi lui li soffre molto, però è ancora giovane e col tempo mi auguro che possa raggiungere un maggiore equilibrio caratteriale”.

