Mirabelli: “Cutrone? Trovi un equilibrio caratteriale per fare il salto di qualità. Tante società fanno mercato solo con i procuratori”

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimo Mirabelli, è intervenuto a Lady Radio per discutere del momento della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Che mercato dovremo aspettarci? Non sarà sicuramente roboante. Povero di soldi, ma ricco di idee e fantasia: le società dovranno fare di necessità virtù. Anche i rinnovi di contratto sono importanti, perché si possono andare a creare delle situazioni di difficoltà per le società. Devi cercare di non arrivare in prossimità della data di scadenza, senza cercare di forzare il giocatore a firmare. Atalanta e Sassuolo due modelli? Sono due club che stanno facendo molto bene, dipende tantissimo dalla linea societaria decisa e dagli obiettivi. Per le squadre di medio livello è fondamentale che ci sia un lavoro di scouting molto importante. Ci sono delle società che cercano di fare mercato sfruttando soltanto i consigli dei procuratori. La vera ricchezza in questo mondo deve essere la conoscenza dei giovani calciatori. Non si può pensare di stravolgere la rosa durante il mercato di gennaio, ma soltanto di correggerla con qualche innesto. Il Milan primo in classifica? Sono felicissimo perché buona parte dei titolari di questa squadra li ho acquistati io. Cutrone? E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, ancora deve trovare un equilibrio caratteriale che gli faccia fare il salto di qualità. Ha tanto veleno e voglia in corpo, ma deve saper dosarli. Sia nocivo, ma per gli avversari e non per sé stesso. Non vive questi momenti al meglio della serenità ma è giovane, speriamo che possa diventare importante nei prossimi anni”.