Mirabelli: “Difficile trattare con il procuratore e la famiglia di Cutrone. Con il ragazzo serve pazienza”

Al programma Taca La Marca ha parlato l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, che è intervenuto anche sulla situazione dell’attaccante viola Patrick Cutrone. Queste le sue parole: “Mi ricordo quando arrivai in rossonero il ragazzo era in scadenza e fu veramente dura convincere il procuratore Branchini e la sua famiglia a firmare il rinnovo. Non me lo volevo far scappare, però ci furono pressioni per farlo rescindere per farlo andare al Bari. Lui voleva giocare. Ogni giocatore deve essere trattato in maniera diversa e con lui serve pazienza perché può fare molto bene in futuro”.

