Mirabelli: “La Fiorentina farebbe un affare con Bonaventura. Vlahovic lo terrei tutta la vita, Commisso porterà la Viola lontano”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Mi meraviglia che Bonaventura in questo momento sia svincolato. E’ un grande professionista, dentro e fuori dal campo. Se la Fiorentina dovesse prenderlo, farebbe una cosa incredibile perché è un giocatore importante. Nel 3-5-2 di Iachini potrebbe fare la mezzala. Cutrone? Ha le potenzialità per arrivare a numeri importanti, è un calciatore che va aspettato perché è giovane. Gli darei la maglia da titolare, bisogna credere nelle cose che si fanno. Ha tutte le caratteristiche per far bene: ha bisogno di un gioco di squadra particolare per far bene, se messo in condizione si fa trovare sempre al posto giusto in area di rigore. Per tutto quello che è successo, è normale che abbia avuto delle difficoltà. Piatek, Cutrone e Vlahovic? Dipende tutto dal modo in cui si vuol far giocare la squadra. Se ci fossi io a Firenze, il serbo non lo farei mai partire. Il campionato è lungo, c’è bisogno di più elementi: lo terrei tutta la vita. Chiesa? E’ un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano, un talento straordinario. E’ normale che possa ambire a qualcosa di importante, ma Firenze per me lo è. Commisso è un calabrese, non ha preso la società per tenerla così: la porterà a grandi traguardi e investirà tanto. Oggi magari si può vedere una piccola Fiorentina, ma tra qualche tempo le cose cambieranno in positivo”.

