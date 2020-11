Mirabelli: “La Fiorentina ha dato a Cutrone troppe responsabilità. E’ un ragazzo che si butta giù se non sente fiducia intorno a lui”

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a TMW Radio dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: ” Io lo avevo che era un ragazzo della Primavera, addirittura ricordo che era in scadenza e che lui, procuratore e famiglia facevano carte false perché volevano essere regalati al Bari. Piano piano, senza tante responsabilità, lo abbiamo inserito nelle varie competizioni e fece veramente bene, fino ad arrivare in prima squadra. E’ normale che dargli il peso dell’intero attacco di una squadra importante come la Fiorentina lo possa mettere sotto pressione. Se poi non vede grande fiducia intorno a sé, a volte si butta giù. Mi immagino come starà a livello di testa, sarà arrabbiato col mondo perché lui è uno che vorrebbe dare il massimo. Essendo ancora giovane, va gestito in un certo modo e non gli si possono dare responsabilità troppo grosse”.

