Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan nei mesi scorsi accostato anche alla Fiorentina, ha parlato così del suo futuro: “Mi sono sempre documentato. Aspetto un progetto dove lasciare una traccia indelebile. Mi sento pronto per fare qualcosa di importante. Non mi interessano né una poltrona e né un contratto, voglio lasciare qualcosa di importante nella storia del club dove andrò a lavorare”.