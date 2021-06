Mislintat: “Gonzalez ha espresso chiaramente la volontà di andare alla Fiorentina. Per noi è un incasso importante”

Il direttore sportivo dello Stoccarda Sven Mislintat ha parlato al sito ufficiale del club del passaggio di Nico Gonzalez alla Fiorentina: “Nico è diventato un giocatore della Nazionale argentina quando era qui allo Stoccarda. Questo è un onore sia per lui che per noi come club e dimostra che lo Stoccarda è un ottimo indirizzo per giocatori ambiziosi. Dopo un inizio difficile, Nico è entrato sempre di più al centro dell’attenzione di molti club e stavolta ha espresso il chiaro desiderio di andare a giocare in Serie A, alla Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Da un punto di vista sportivo, ovviamente, ci sarebbe piaciuto vedere Nico con la maglia dello Stoccarda più a lungo. Ma come è noto, l’intera industria calcistica si trova in una situazione particolare a causa del Covid, in cui i fattori economici sono particolarmente importanti. Attraverso questa operazione, otteniamo un’entrata importante. Ringraziamo Nico per il tempo trascorso allo Stoccarda e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.