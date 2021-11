Missione a Reggio Emilia per Barone. La Fiorentina cerca condizioni più vantaggiose per Berardi

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, era ieri a Reggio Emilia per Sassuolo-Cagliari. A riportare la notizia è stamani La Gazzetta dello Sport.

Il manager è da tempo al lavoro per catturare un sì per il trasferimento di Domenico Berardi, il primo nome della lista della Fiorentina per l’ala destra.

In estate ci sono stati contatti, ma quella quotazione da 30 milioni di euro fatta dal Sassuolo ha impedito approfondimenti particolari. In vista della riapertura dei trasferimenti i dirigenti toscani ribussano alla porta dell’a.d. neroverde Giovanni Carnevali per capire se è possibile ottenere condizioni più vantaggiose per lui.