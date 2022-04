Missione Europa per la Fiorentina, ma attenzione al cammino della Roma in Conference

Conclusosi il cammino in Coppa Italia, è rimasto solo il campionato ad una Fiorentina ancora in piena lotta Europa. Per riuscirsi, la squadra di Italiano ha un obiettivo preciso: difendere il sesto posto, che garantirebbe la partecipazione all’Europa League tranne che in un caso.

Alla Fiorentina rimangono sei partite, di cui tre contro big (Milan, Roma e Juventus), due contro club in lotta per salvarsi (Salernitana e Sampdoria) e una contro l’Udinese già tranquilla. Se i bianconeri consolideranno il quarto posto, quinto e sesto daranno l’accesso all’Europa League mentre la settima andrà in Conference.

Attenzione però alla variabile Roma: se i giallorossi dovessero vincere la Conference e al tempo stesso non qualificarsi tramite il campionato all’Europa League, ai gironi della seconda competizione continentale andrebbe la quinta in classifica. Mentre la sesta, appunto, scivolerebbe in Conference.