Mister Cincotta positivo al Coronavirus

Il Coronavirus non lascia in pace la Fiorentina. Dopo aver colpito la squadra maschile si è avventato su quella femminile colpendo alcune atlete e anche Mister Antonio Cincotta. A dirlo è stato lo stesso tecnico durante la diretta Instagram prima della semifinale di Supercoppa in programma di domani.

Una situazione, quella dell’infermeria viola, che vede tante defezioni proprio alla vigilia di una gara così importante. In più ci sarà anche la squalifica di Greta Adami che costringerà Mister Cincotta, collegato da casa, a utilizzare diverse alternative. Fischio d’inizio alle ore 18.00

La redazione di Fiorentinanews augura buona guarigione al tecnico gigliato