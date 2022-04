Mister Numero 2 in gerarchia: Italiano ha delineato il suo secondo uomo di fiducia

Sono andati un po’ a rotazione gli esterni viola nel corso della stagione, dalle prime fasi concesse spesso e volentieri a Callejon a fine 2021 più appannaggio di Sottil mentre l’attualità sembra tutta di Riccardo Saponara. L’ex empolese sembra proprio l’uomo di fiducia di Italiano in questo momento ed è il favorito per occupare la seconda casella da esterno, insieme ovviamente a Gonzalez.

E Ikoné? In concomitanza con l’argentino, ancora non è mai partito dal primo minuto, sintomo che Italiano non si fida ancora del francese, reduce dagli 0 minuti contro l’Empoli. Spazio a gara in corso dunque per lui, se non altro una carta in grado di scombinare qualche equilibrio.