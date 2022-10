Mkhitaryan: “La Fiorentina è una squadra fortissima e ha qualità, non mi spiego come fa ad avere ancora dieci punti in classifica”

Henrikh Mkhitaryan, autore del gol vittoria dell’Inter causato da una frittata della difesa della Fiorentina, si è espresso così a fine gara a Sky Sport: “Contava la vittoria oggi, non era importante il mio gol ma aver vinto. Questa è una vittoria meritata, ma dopo il rigore della Fiorentina ci siamo un po’ persi. Alla fine abbiamo dimostrato carattere e abbiamo vinto”.

E aggiunge: “Non era una partita facile, la Fiorentina ha qualità ed è fortissima, non mi spiego come possa avere dieci punti in Serie A”