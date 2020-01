Mobilitazione viola!

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, saranno almeno 1.500 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra di Beppe Iachini a Bologna, tappa di esordio per il nuovo allenatore viola. Un dato, quello relativo ai supporter gigliati, che è destinato soltanto a salire in fretta visto il giorno di vacanza che coincide con l’Epifania, lunedì prossimo, e la vicinanza della trasferta. Treno, pullman, auto, ogni mezzo è buono per raggiungere il Dall’Ara e saranno in tantissimi vicini alla squadra in crisi. Sarà un’altra occasione, da parte dei tifosi, di far sentire la loro vicinanza, nei momenti positivi di festa ma anche nelle difficoltà. Una volta in più, se ce ne fosse bisogno. Come accaduto all’allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi mercoledì scorso, perché ogni momento è quello giusto per farsi trascinare dall’amore del colore viola.