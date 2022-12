Modric è una furia contro Orsato: “Non lo dico da oggi, è uno dei peggiori che abbia mai incontrato”

La Croazia è uscita contro l’Argentina nella semifinale di ieri sera, ma l’attenzione del capitano dei balcanici, Luka Modric, è andata tutta sull’arbitraggio. Il veleno nella coda è tutto per l’arbitro, l’italiano Daniele Orsato:

“Stavamo controllando bene la partita, quando è arrivato l’episodio chiave. C’era un calcio d’angolo per noi, che l’arbitro non ha dato, e sull’azione successiva c’è stato il rigore, che non c’era assolutamente, perché è stato Alvarez a cercare il contatto con il nostro portiere Livakovic e non viceversa. Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Di solito non parlo degli arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. È uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi, è un disastro“.