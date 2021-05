Modugno: “Strappo tra Gattuso e De Laurentiis ricucito solo in parte, adesso è convivenza formale. Tra l’allenatore e la Fiorentina…”

Il giornalista e inviato di Sky al seguito del Napoli Francesco Modugno ha parlato a Sky Sport 24 riguardo al prossimo addio di Rino Gattuso alla panchina partenopea. Queste le sue parole: “C’è stato uno strappo tra De Laurentiis e Gattuso che il tempo ha sanato solo in parte. Adesso è una convivenza serena ma formale. Gattuso potrebbe andare a Firenze dove c’è un discorso già avviato e grande affinità con Commisso. Ora però la sua testa è sulle ultime due partite del Napoli per il piazzamento in Champions”.