Moena travolta dall’entusiasmo della Fiorentina: possibile un rinnovo dell’accordo

Sta per concludersi la prima settimana di ritiro della Fiorentina a Moena, in cui si è respirato finalmente un ritrovato entusiasmo. La prima amichevole ha fatto registrare più di ottocento biglietti venduti, e più in generale la Fata delle Dolomiti è stata presa d’assalto da tanti tifosi viola.

Sono tante le maglie vendute, con quella con rombi rosa e viola da allenamento che ha fatto particolarmente colpo. Come riporta il Corriere Fiorentino, l’entusiasmo visto negli ultimi giorni ha obbligato la Fiorentina ad aprire una riflessione ulteriore su Moena.

E in tal senso, sono già cominciato i dialoghi tra la società viola e gli enti locali per valutare se c’è la possibilità di rinnovare il contratto scaduto quest’estate. Le parti ne hanno già parlato all’inaugurazione del Viola Village, ma è alla fine del ritiro che cominceranno a scendere nei dettagli: si parla di un accordo biennale e filtra un moderato ottimismo.