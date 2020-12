Moggi: “Alla Fiorentina se manca l’apporto di Ribery diventa un problema. Prandelli? Con Iachini viola andavano meglio almeno sotto il profilo caratteriale…”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi a Contro Calcio Social Tv ha parlato anche della situazione della Fiorentina: “Ho un’idea particolare sui viola. La compagine di Prandelli non è una squadra da lotta salvezza ma una squadra da metà classifica. Esiste un punto importante che si chiama Ribery che dovrebbe essere il faro della squadra ma ha 37 anni e certe volte è decisivo, certe volte no. Se manca l’apporto del francese diventa un problema per la squadra di Prandelli. Vlahovic? E’ un ragazzo che pecca di esperienza. Ricordo sempre il gol che fallì contro l’Inter a Milano, un rigore in movimento. L’arrivo di Prandelli al momento ha lasciato a desiderare. Con Iachini la Fiorentina andava meglio almeno sotto il profilo caratteriale”.

