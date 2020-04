Moggi: “Calciopoli è il passato ma la realtà va riportata. De Santis non concesse un rigore alla Fiorentina contro il Milan…”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi su Twitter è tornato a parlare di Calciopoli: “E’ stata una grossa farsa. Ho voluto mostrare che se pubblico un’intercettazione con giorno e ora, corrisponde alla verità. Ormai Calciopoli è il passato, ma la realtà va ancora riportata. Se qualcuno ha qualcosa da eccepire, perché non mi querela?” Poi come riportato da arenacalcio.it, Luciano Moggi ha pubblicato addirittura il testo della conversazione tra il dirigente del Milan Leandro Meani e l’arbitro De Santis, raccontando un retroscena che riguarda la Fiorentina:

“Questo il testo della sua telefonata (vietata) a De Santis il giorno prima della partita 29/4/2005, ore 1459 progr.12370:

«Ti telefono per dirti che abbiamo tre giocatori diffidati, Rui Costa ,Nesta e Seedorf, non li ammonire perchè domenica prossima giochiamo a Milano contro la Juve»

De Santis non solo non denuncia la telefonata all’ufficio inchieste, addirittura non concede un rigore a favore della Fiorentina per fallo di Pancaro su Pazzini e il giorno dopo la gara, il 1 maggio 2005″.