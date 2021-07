Moggi: “Gonzalez può essere la stella della Fiorentina, operazione avviata prima…”

Pochi minuti fa Alessandro Moggi, l’intermediario di mercato che ha curato l’acquisto di Nico Gonzalez da parte della Fiorentina di Rocco Commisso, questo pomeriggio durante un collegamento con SkySport ha avuto modo di commentare le fasi salienti della trattativa che ha portato l’Argentino a Firenze. Queste le sue parole:

“Questa operazione è nata parecchi mesi prima. La Fiorentina lo ha seguito per diverso tempo, nell’ultima stagione in Germania si è fatto valere, non solamente nella Coppa America. L’operazione è stata parecchio costosa. Nella mia storia coi Viola ho avuto la fortuna di portare a Firenze anche Adrian Mutu. Pensiamo che Nico Gonzalez possa essere la stella del futuro per la società gigliata”