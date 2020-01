Moggi: “Iachini? Ci vuole poco a far meglio di Montella. E se dovesse cominciare bene potrebbe rimanere. Chiesa in una grande squadra…”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, intervistato da TMW, ha parlato anche di alcune situazioni di casa viola: “Iachini è stato un ex giocatore della Fiorentina, è apprezzato da tutti. Se dovesse cominciare bene potrebbe anche rimanere il prossimo anno. Sicuramente farà meglio di Montella, ma ci vuole poco. Castrovilli alla sua prima apparizione in Serie A ha dimostrato di essere tra i migliori della Fiorentina. Lui dà sensazioni di certezze, Chiesa in una grande potrebbe trovare difficoltà mentre può rivelarsi importante per la Fiorentina”.