Moggi: “Non capisco come si possa criticare Iachini dopo che gli sono stati tolti i migliori giocatori”

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi commenta a TMW le critiche arrivate all’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini dopo le ultime prove della squadra viola: “Conosco poco l’ambiente ma se ci sono i risultati l’allenatore è il migliore, altrimenti no. Se la Fiorentina ambisce a lottare per andare in Europa diventa un problema, non ha il materiale giusto. Se vendi Chiesa crei un problema al mister. Non capisco come si possa criticare Iachini quando gli sono stati tolti i migliori”.

