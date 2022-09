Molestie in diretta televisiva, ecco la pena che rischia il tifoso della Fiorentina

Il caso della molestia in diretta tv ai danni della giornalista, Greta Beccaglia, approda davanti al giudice per le indagini preliminari. La donna era stata avvicinata mentre era impegnata in un collegamento, all’esterno dello stadio Castellani di Empoli, al termine del derby dello scorso campionato fra gli azzurri e la Fiorentina.

Il sostituto procuratore Carmine Pirozzoli, ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del tifoso viola, originario della provincia di Ancona, il ristoratore 46enne Andrea Serrani. Il gup, Angelo Antonio Pezzuti, scrive La Nazione, ha convocato le parti in causa a palazzo di giustizia il prossimo 24 ottobre.

Sul giornale fiorentino si specifica che Serrani è accusato di violenza sessuale perché “con violenza”, si legge nell’imputazione, “costringeva Greta a subire un atto sessuale”. Il 46enne, che deve rispondere delle accuse previste dall’articolo 609 bis del codice penale, comma 1 e 3. Al lordo di riti alternativi, il codice prevede pene da sei a dodici anni, ma anche una riduzione per “casi di minore gravità”.