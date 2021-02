Molina: “Con la Fiorentina abbiamo la possibilità di imporci. Pezzella e Quarta…”

Quest’oggi il terzino dell’Udinese, avversaria di domani della Fiorentina, Nahuel Molina ha rilasciato una lunga intervista al Gazzettino. L’argentino ha avuto modo di parlare anche di due connazionali che vestono la maglia viola. Queste le sue parole: “Io sto bene, non ho mai avuto problemi nell’Udinese. Mi alleno con tanta voglia, per migliorarmi ulteriormente. Ci sono buoni aspettative sul sottoscritto e non devo deluderle. Contro la Fiorentina mancheranno ben nove suoi compagni, come mai era successo in questa stagione. È un problema insormontabile? Non è questione di problema o no. Dobbiamo solamente convincerci che comunque abbiamo le possibilità d’imporci. Poi, io non sono il tipo che cerca scusanti: sì, siamo nella condizione di potercela fare. Ritroverò i miei connazional Pezzella e Martinez Quarta. Come li vedo? Sono due signori giocatori, ma nella Fiorentina c’è dell’altro, ovvero Ribery e Vlahovic, tanto per citare i primi due che mi sono venuti in mente. I viola hanno qualità, dunque, per cui è sottinteso che sarà per noi una gara assai difficile. Ma lo sarà anche per loro. È una sfida importantissima perché avvertiamo la necessità di riassaporare la gioia del successo, ma servirà un contributo ottimale da parte di tutti. Quanto pensa all’Albiceleste? Come tutti i miei colleghi. Abbiamo questo sogno, questa aspirazione, ed è normale che sia così. Ma la mia Nazionale in questo momento si chiama Udinese: se voglio sperare di far parte anche di quella argentina, è indubbio che devo far bene in Friuli, applicarmi al meglio e crescere, lanciando segnali importanti al nostro commissario tecnico. La voglia c’è, sono arrivato in Italia proprio per migliorarmi e l’Udinese, tutto l’ambiente bianconero, mi stanno dando questa possibilità. Quindi mi ritengo soddisfatto”.