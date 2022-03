Molina prova a dare una mano alla Fiorentina con un gran gol alla Roma

Intervalli delle gare delle 18, con Roma e Atalanta impegnate per quanto riguarda le zone europee. I giallorossi in particolare precedono la Fiorentina di 1 punto e al momento sono sotto in casa dell’Udinese: merito di un gran gol da fuori di Nahuel Molina. Il gol dell’argentino fa un gran comodo alla squadra viola se poi il risultato rimarrà questo.

Reti inviolate invece a Bergamo tra Atalanta e Genoa, con un palo colpito da Muriel: nerazzurri che dovranno recuperare a loro volta una gara e per il momento a +2 sulla Fiorentina.