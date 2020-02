Molto più di una semplice riserva. E a Iachini potrebbe sorgere un dubbio

Vuoi per un motivo, vuoi per un altro, il nuovo difensore della Fiorentina Igor si è ritrovato subito titolare. Contro la Juve perché mancavano due terzi della difesa, contro l’Atalanta per l’assenza di Caceres. Già, perché l’ex Spal molto probabilmente partirà dal primo minuto domani, visto che il collega uruguayano si trova in patria per motivi personali. Ecco allora che Igor sarà chiamato ad un’altra prova importante, dopo aver superato a pieni voti quella contro la Juventus. Praticamente le due squadre col più alto potenziale offensivo della Serie A, o quantomeno tra le principali. Meglio così, forse, perché in questo modo Igor può dimostrare a pieno il suo valore. E chissà che Iachini, qualora il giocatore confermasse le buone impressioni, non possa pensare di promuoverlo titolare talvolta. Anche per far girare Caceres e Pezzella, che di un po’ di riposo potrebbero avere bisogno. Il tempo ci darà la risposta, intanto nutriamoci di una mezza certezza: Igor potrebbe essere molto più di una semplice riserva.