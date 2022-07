Tempi duri per Piątek. La Fiorentina passa oltre, non ci sono interessamenti e a Berlino…

La situazione dell’ormai ex attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek non sembra essere delle migliori. Come riportato dal portale Futbolnews.pl, l’attaccante polacco ha avuto la fiducia della Fiorentina per gli ultimi sei mesi della stagione appena trascorsa, ma il suo rendimento e i ballottaggi vinti da Cabral, soprattutto nella parte finale, non hanno convinto il club viola al punto tale da riscattarlo.

Adesso, Piątek è pronto a far ritorno a Berlino. Il problema è che l’Hertha, che è riuscito a salvarsi in Bundesliga, sembra aver trovato la quadra anche senza l’ex numero 19 viola. Questa situazione spingerebbe il classe ’95 a cambiare destinazione, ma ad oggi non si registrano interessamenti da parte di alcun club.