Momento nerissimo per l’ex Fiorentina Veretout: causa legale intavolata con l’agente, in ballo una penale da 3 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista della Roma e ex Fiorentina Jordan Veretout è in causa con il suo ex agente Mario Giuffredi, che lo aveva portato in giallorosso. La scorsa stagione erano stati avviati i contatti per un rinnovo di contratto di circa 3,5 milioni di euro. Il francese però ha rifiutato la proposta chiedendo sei milioni, uno sproposito che ha profondamente infastidito la dirigenza giallorossa.

Veretout e Giuffredi sono in causa e per l’ex viola c’è il rischio di dover pagare una penale di quasi 3 milioni. Intanto Veretout, aspettando un nuovo procuratore, ha chiesto di essere seguito da un legale francese di sua fiducia.