Momento speciale per Barak: la moglie del neo-acquisto della Fiorentina è in dolce attesa

Il calciatore della Fiorentina Antonin Barak ha comunicato una bellissima notizia. Il centrocampista ex Hellas Verona è già padre di uno splendido bambino, che ha lo stesso nome del babbo. Adesso, arriva una seconda gravidanza per sua moglie, che comunica la cosa tramite un post su Instagram.

Nikola Barak scrive: “Con un’estate piena di cambiamenti, non abbiamo avuto possibilità per annunciare quello più speciale. Saremo una splendida famiglia di 4 persone“. La gravidanza procede ed è al quinto mese, come confermato dalla dolce metà del centrocampista della Fiorentina.

DI seguito, il post su Instagram: