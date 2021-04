Monchi vuole Pulgar. Che mercato che ha in Spagna il centrocampista della Fiorentina

Il Siviglia sta cercando rinforzi nella posizione di centrocampista difensivo con Julen Lopetegui che ha dato poco spazio a Nemanja Gudelj. Questo fatto ha costretto il direttore sportivo Monchi a cercare un giocatore con queste caratteristiche. E secondo il portale spagnolo Fichajes.net una delle più gradite è quella che porta ad Erick Pulgar della Fiorentina

Il Siviglia non è tra l’altro l’unica squadra della Liga ad essere interessata al cileno dal momento che Betis e Atletico Madrid hanno provato in misura maggiore o minore l’ingaggio ad informarsi sul calciatore in vista della prossima stagione.