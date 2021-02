Mondiale per club 2021: gli ex compagni di Ribery si aggiudicano l’ennesimo trofeo grazie alla rete di Pavard

All’Education City Stadium di Al Rayyan, in Qatar, i campioni d’Europa del Bayern Monaco sfidano il Tigres, squadra campione del Centro America. I messicani per la storia, visto che per la prima volta in oltre sessant’anni, una squadra di calcio messicana giocherà la finale del Mondiale per club FIFA. I bavaresi invece alla ricerca dell’accoppiata Champions League-Mondiale per club. Un gara alla quale gli uomini di Ricardo Ferretti ci arrivano dopo aver battuto un po’ a sorpresa il Palmeiras di Felipe Melo. L’1 a 0 firmato da Gignac su rigore è valso l’accesso alla finalissima. Molto meno sorprendente invece la vittoria per 2-0 in semifinale dei tedeschi ai danni dell’Al-Ahly, firmata dal solito Lewandoswki.

Quella che una volta era chiamata Coppa Intercontinentale se l’aggiudicano gli ex compagni di Ribery. Ai tedeschi basta l’1 a 0 per liquidare un avversario tutt’altro che arrendevole. Il gol partita lo sigla Benjamin Pavard al 59′. Azione nata sull’asse Kimmich-Lewandowski, finalizzata poi dal difensore francese. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco, salvo poi esser convalidata dal VAR. Decisiva la posizione dell’ex viola Carlos Salcedo, che per questione di centimetri teneva in gioco l’attaccante polacco.