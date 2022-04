Piatek contro Nico Gonzalez e Quarta, Torreira sfida CR7: ecco i gironi del mondiale 2022

Non c’è l’Italia di Roberto Mancini e questo si sapeva. Sono stati sorteggiati comunque i gironi di Qatar 2022, anche se mancano ancora 3 squadre all’appello. La competizione che si disputerà tra novembre e dicembre ha già riservato delle sorprese, come l’accoppiamento Spagna-Germania ai gironi. Sarà sfida Piatek-Gonzalez nel gruppo C. Di seguito ecco tutti i gironi della Coppa del Mondo:

GIRONE A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GIRONE B: Inghilterra, Iran, Usa, vincente di Galles/Scozia/Ucraina (playoff rinviato a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia)

GIRONE C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GIRONE D: Francia, vincente di Perù/Emirati Arabi Uniti/Australia, Danimarca, Tunisia

GIRONE E: Spagna, vincente di Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GIRONE F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GIRONE G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GIRONE H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud