Monelli: “L’exploit di Vlahovic è molto simile al mio nella Fiorentina dell’83-84. Quella squadra una delle più forti di tutti i tempi”

L’ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno confrontando la crescita Dusan Vlahovic alla sua, avvenuta nella stagione 1983-84: “La mia parabola con la Fiorentina può essere per certi versi accostata a quella di Vlahovic. Anche io sono arrivato tra lo scetticismo come lui e mi sono affermato a poco più di vent’anni. Vlahovic ha grande potenzialità fisiche e tecniche, è cattivo sotto porta e bisogna dare grande merito a Prandelli. Come attaccante è molto bravo nel coprire palla e far salire la squadra. Ci sono state partite in cui ha lottato da solo li davanti e fisicamente ha tenuto sempre botta”.

Monelli, nel ricordare anche il suo periodo a Firenze, ha parlato anche di quella squadra composta da tanti campioni: “Quella di quella stagione per me è stata una delle Fiorentine più forte di tutti i tempi; avevamo un sacco di grandi giocatori come Carboni, Passarella, Antognoni ed anche Iachini: era un esterno con una capacità di corsa e di usare entrambi i piedi incredibile, difficilmente ne ho rivisto uno con quelle qualità”.