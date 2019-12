Montella: “Abbiamo dato un futuro alla Fiorentina, mi dispiacerebbe se della mia semina ne beneficiasse qualcun altro. Pedro? Se abbiamo pazienza può diventare giocatore vero”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, parla di alcuni singoli presenti nella sua squadra: “Badelj è da qualche settimana che non sta molto bene, anche se ha dato la sua disponibilità. Sto valutando se poter cambiare mettendo Benassi. Zurkowski? Anche lui si sta allenando a fasi alterne, anche se ha volontà e grande disponibilità. Grandi prospettive, dinamismo e forza fisica, ma deve migliorare sul suo posizionamento in campo e sulla parte tecnica. Per fare dei bilanci bisogna sempre andare a ritroso e capire quali fossero gli obiettivi. Credo che ci siano dei calciatori che si sono valorizzati. Abbiamo dato la Serie A a dei ragazzi che non erano abituati a vederla, continuità a Dragowski e Vlahovic e abbiamo nobilitato Castrovilli che ha conquistato la Nazionale. Se avessimo avuto qualche trentenne in più probabilmente avremmo avuto più punti, ma meno futuro. E mi dispiacerebbe se della semina che ho fatto arrivasse a beneficiarne qualcun altro. Pedro? Non devo decidere io. Ha grandi qualità e si deve abituare al ritmo e alla pressione degli avversari che c’è in Italia. C’è bisogno di un momento di adattamento e se abbiamo pazienza può diventare giocatore. Bisogna capire che intenzione ha lui e che intenzione ha la società per lui. Vlahovic? Ha avuto una forte emozione come tutti quanti. Ma secondo me sta già pensando al prossimo gol. Più a questo aspetto rispetto a quello che è successo”.