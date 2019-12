Montella al centro sportivo con la squadra: le (ultime) ore calde del tecnico viola

Mattinata di riflessioni come detto, seguite a quelle notturne: il destino di Vincenzo Montella è davvero appeso ad un filo sottilissimo, destinato a rompersi definitivamente nelle prossime ore. Il tecnico si è presentato questa mattina al centro sportivo Davide Astori, così come i suoi giocatori, perché in programma c’era una seduta di allenamento, una sorta di scarico pre vacanze. La Fiorentina tornerà ad allenarsi il 29 dicembre in ottica del match delle Befana sul campo del Bologna ma lo farà presumibilmente con un allenatore diverso.