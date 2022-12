Montella batte Viviano e sogna lo scudetto. FOTO: L’abbraccio tra i due ex Fiorentina

In Turchia si gioca regolarmente in questo weekend e il calendario ha offerto un incrocio tra due squadre in cui spicca la presenza di due ex Fiorentina; da una parte Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, dall’altra Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk (squadra di cui è tecnico Andrea Pirlo tra l’altro).

La compagine di Montella si è imposta per 2-1 in questo match e con i tre punti conquistati si mantiene si ritrova al secondo posto con 27 punti dietro al Fenerbahçe che è a quota 29. L’Adana è in compagnia del Basaksehir (formazione incontrata dai viola in Conference League) e anche del Galatasaray che però deve ancora giocare in questo weekend.

Prima dell’inizio del match c’è stato un simpatico siparietto proprio tra Montella e Viviano: i due, che sono stati nello stesso gruppo per una stagione, proprio a Firenze, si sono salutati e abbracciati.