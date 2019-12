Montella: “Chiesa aveva un buco al collo del piede. L’ho tolto perché non stava bene. Ieri non si è allenato con la squadra”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, parla alla vigilia della partita contro la Roma: “Se ho visto meglio il gruppo dopo l’Inter? Decisamente, è stato un pareggio col gusto della vittoria, anche se i tre punti ci avrebbero fatto più comodo. Ci sono stati tanti segnali positivi provenienti da questa partita. Chiesa? Ha preso una botta alla caviglia nei primissimi minuti. Aveva un buco sul collo del piede, ha preso un anti infiammatorio per giocare. Non ha chiesto il cambio, a differenza di Castrovilli che lo ha fatto, l’ho tolto perché avevo visto che non stava bene. Fischi per me, fischi per lui, per entrambi, non lo so. Ieri non si è allenato con la squadra, oggi vediamo come sta. Il nostro staff medico è competente e ci dirà se potrà essere utilizzato o meno”.