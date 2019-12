Montella: “Ci è successo di tutto e la mia squadra non vale questa classifica. Ho voglia di lavorare, se ci sarò ancora io dopo la sosta…”

A Sky le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella: “Numericamente non ci sta una sconfitta così larga, la Roma ha meritato ma la Fiorentina ci ha provato fino alla fine. Siamo rimasti aggrappati alla partita fino al 3-1, con un pizzico di episodi positivi si poteva raddrizzarla. Ringrazio ancora una volta i miei calciatori che hanno dato qualunque tipo di energia in campo. Purtroppo nel nostro momento migliore loro hanno segnato due gol, con due grandi giocatori. Mi dispiace tantissimo, credo che chi era allo stadio abbia visto l’impegno in campo. Classifica pesante? Quando avevamo trovato il nostro equilibrio abbiamo perso i nostri due giocatori davanti, per un motivo o per un altro. Abbiamo il centrocampo in calo fisiologicamente, se non lo cambio è perché penso che non ci siano dei ricambi. A me interessa che la squadra sia convinta e che abbia speso tutto, ovviamente la differenza tra le due squadre era abbastanza evidente. Ora c’è la sosta, se dopo ci sarà ancora il sottoscritto ripartiremo con la stessa voglia. Se non lo do per scontato? Non lo so, fino a prova contraria no, se finora la società non mi ha esonerato è perché sta pensando che stia lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea con il valore della squadra però è successo un po’ di tutto, bisogna fare i conti con le cose che capitano. Credo che si possa fare di più anche con gli stessi giocatori. Però ci sono alcune attenuanti non da poco. Nelle difficoltà la squadra ha risposto per cui vuol dire che la guida la ritengono giusta e questo mi riempie di orgoglio. Ho voglia di lavorare, sono convinto che si possa cambiare il trend. Manca un centravanti? A fine mercato ho detto che quando si fanno le squadra bisogna vedere il numero dei gol degli attaccanti, per capire dove si può arrivare”.