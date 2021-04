“Montella era il miglior allenatore e la Fiorentina l’ha mandato via per prendere Iachini. Commisso? Deve cambiare atteggiamento”

Il giornalista Rai Enzo Baldini ha parlato a tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina: “La paura di retrocedere è giusto averla, ci sono stati in questa stagione un trionfo di errori e la squadra è presuntuosa e non abituata a lottare. Quanto al tecnico, il migliore la Fiorentina lo aveva in casa ed era Montella, ma gli era stata consegnata una squadra incompleta. L’errore è stato prendere Iachini“.

E poi ha aggiunto: “Il calendario? I viola sono padroni del loro destino ma le partite sono complicate. E anche all’ultima col Crotone non è facile. Serse Cosmi non ha dimenticato lo spareggio del 2004 (Fiorentina-Perugia, ndr). Il prossimo anno occorrerà affidare la ricostruzione a uomini di calcio che al momento in società non ci sono. Deve cambiare anche l’atteggiamento di Commisso: fare il padre buono con i calciatori non paga, basta vedere come lo ripagano in campo”.