Montella: “Florenzi? Spero di mangiare il panettone. Essere il capro espiatorio mi gasa moltissimo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, si appresta ad affrontare una partita che non è uguale alle altre per lui: “Ci manca la vittoria, per tanti motivi, ma soprattutto per la classifica. Grande avversario, grandi alternative e una partita estremamente difficile. Ma in questo campionato abbiamo dimostrato che abbiamo sempre giocato alla pari con le grandi. Per me non è una partita come le altre perché c’è una parte del mio cuore a Roma, c’è la mia casa. Mi manca la vittoria in campionato contro i giallorossi, chissà che non succeda proprio domani. Florenzi? Speriamo di mangiare il panettone, che mi piace tanto, prima di parlare del mercato. Ora sto pensando solo al campionato. So che sono il capro espiatorio in questo momento e questa situazione mi sta gasando di più”.