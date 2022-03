Montella: “Ho nostalgia dell’Italia. Valuterò la prossima offerta senza lasciarmi trasportare”

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella e attualmente tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per trattare soprattutto della Roma, squadra dove ha giocato per tanti anni e che ha allenato. Non sono però mancati alcuni passaggi rilevanti nelle sue parole: “La Roma la seguo sempre così come il calcio italiano in generale. Mi piacerebbe vincesse il Napoli lo scudetto”. Italia? Ho nostalgia ma non parlo di calcio soltanto, dico in generale”.

E infine dichiara: La prossima offerta la valuterò al meglio per il progetto senza lasciarmi trasportare”.