Montella: “Ho sempre avuto un debole per Insigne. Ho provato a portarlo alla Fiorentina, ma lui…”

In un’intervista rilasciata a Il Mattino di Napoli, l’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha rivelato un retroscena di mercato riguardante proprio il club viola.

“Ho sempre avuto un debole per Insigne – ha detto Montella – fin da quando era a Pescara. Ho provato a prenderlo prima alla Roma, poi alla Fiorentina e infine al Milan, ma lui ha sempre preferito Napoli“.

Montella però non ha specificato in che periodo ha provato a prenderlo a Firenze, perché ci sono stati due momenti in cui si è trovato alla guida della squadra gigliata dal 2012 al 2015 e nel 2019.