Montella: “Prima o poi mi piacerebbe tornare in Italia. Mourinho è un vincente”

L’allenatore dell’Adana Demirspor ed ex Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato a Radio Sportiva: “All’Adana abbiamo fatto una grande stagione. Per qualche sprazzo del campionato, siamo stati anche quarti o quinti, poi alla fine abbiamo chiuso al nono posto. Niente male, per essere una neopromossa; è un’esperienza molto positiva. Balotelli? Ha fatto un ottimo campionato, con 19 gol, niente male”.

Su un eventuale ritorno in Italia: “Porterò a termine la mia scelta, ma prima o poi vorrò tornare, l’Italia è pur sempre casa mia. Roma? Brava a vincere la Conference e bravo Mourinho, è un vincente nato”.