Montella pronto a rimettersi in gioco: ecco chi pensa a lui

A pochi mesi dall’esonero ricevuto dalla Fiorentina, Vincenzo Montella è pronto per rimettersi in gioco. Nel suo futuro, come si legge sulle pagine de La Marseillaise, potrebbe esserci il Marsiglia. All’interno del club francese, infatti, è in corso una vera e propria rivoluzione: il direttore sportivo Zubizarreta ha già detto addio, mentre il tecnico Villas-Boas dovrebbe farlo tra poco. Per sostituire l’allenatore portoghese ci sarebbero diverse candidature, tra cui proprio quella di Montella. Gli altri nomi, invece, sarebbero quelli di Hervé Renard, Sven-Goran Eriksson e Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille.