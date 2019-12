Montella: “Ringrazio i miei che hanno dato tutto ma non parliamo di salvezza. Mercato? Prima di fissare obiettivi andrebbero contati i gol degli attaccanti…”

In sala stampa l’allenatore della Fiorentina, Montella, ribadisce alcuni concetti, anche in riferimento al mercato: “La partita era ancora in equilibrio fino al 3-1, la squadra mi ha dato risposte importanti sul piano umano, li voglio ringraziare uno per uno perché hanno dato qualsiasi cosa che avessero dentro. Il pubblico ha capito e non ci ha fischiato, io sono qua e voglio lavorare, sento l’entusiasmo per farlo e penso che si possa cambiare il trend. Parliamo di salvezza? Non credo che sia una cosa da evidenziare, la classifica è molto brutta. Per i valori della squadra poteva essere migliore. Per il resto dipende molto dal mercato, dalla crescita dei ragazzi. Se ho parlato con la dirigenza? Non ho parlato con nessuno. Clima? E’ brutto, a maggior ragione quando sai che hai dato tutto. C’è un po’ di sconforto dovuto alla partita, ora i ragazzi vanno in vacanza e il morale non può essere su. Il mercato? Per fissare gli obiettivi si deve tenere conto dei gol che hanno nelle corde gli attaccanti. La squadra è stata fatta in 40 giorni, non c’è stato modo di raggiungere determinati obiettivi, però ai ragazzi non posso rimproverare niente”.