Montella ora rischia più di sempre: ecco i tre nomi che sta valutando la Fiorentina

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, Montella è sempre più solo e le ipotesi in piedi al momento per sostituirlo sono Beppe Iachini, seguito anche dalla SPAL, e Davide Ballardini, stasera in tribuna al Franchi. Prandelli al momento è più defilato, ma prima la Fiorentina deve decidere in modo chiaro e definitivo se chiudere il mino ciclo di un sempre più traballante Montella.