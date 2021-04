Montella: “Vlahovic non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. La sua crescita è un successo che sento un po’ mio”

Vincenzo Montella è stato sicuramente il tecnico che per primo ha creduto nella crescita di Dusan Vlahovic. Ed è rimasta impressa nella mente di molti l’esultanza sfrenata dell’ex tecnico della Fiorentina al bellissimo gol extra time del giovane serbo contro l’Inter durante lo scorso campionato. Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Montella ha parlato anche del suo ‘pupillo’: “E’ forte, molto. E ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Sono contento per lui, la sua crescita è un successo che sento un po’ mio“.